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12:20, 20 июля 2023Бывший СССР

Пашинян назвал безрезультатной встречу с лидерами ЕС и Азербайджана

Пашинян назвал безрезультатной встречу с лидерами ЕС Мишелем и Азербайджана Алиевым

Фото: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan / Handout / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал безрезультатной встречу с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июля в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, встреча не дала результатов по нормализации ситуации в Лачинском коридоре и разрешению гуманитарного кризиса. «При этом переговорный процесс должен продолжаться по возможности интенсивно, должны быть предприняты активные усилия для нахождения решений устраивающих обе стороны», — добавил Пашинян.

Лачинский коридор пролегает от границ Армении к Степанакерту — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Для армян, проживающих в зоне боевых действий, это единственный путь, который позволял им попасть домой, минуя территории, контролируемые азербайджанскими войсками.

На данный момент на дороге через Лачинский коридор установлен азербайджанкий блок-пост. Вопрос о снятии блокады является одной из центральных тем переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Ранее в МИД России заявили, что ситуация вокруг Карабаха развивается по негативному сценарию. По данным российской стороны, местные жители испытывают острую нехватку продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

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    Александр Слабиев
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