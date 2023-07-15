Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 15 июля 2023Бывший СССР

МИД России заявил о развитии ситуации вокруг Карабаха по негативному сценарию

В МИД России заявили, что ситуация вокруг Карабаха развивается по негативному сценарию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается по негативному сценарию. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

Ведомство обратило внимание на растущий гуманитарный кризис в регионе. По данным российской стороны, местные жители испытывают острую нехватку продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Кроме того, население практически лишено электричества и газоснабжения. «Это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян — простых жителей региона», — считают в МИД.

Россия призвала власти Азербайджана принять меры по разблокированию Лачинского коридора для свободного перемещения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Ранее омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян заявил, что нехватка продуктов питания и средств первой помощи в контролируемой армянами части Нагорного Карабаха стала критической. По его словам, местные жители уже больше месяца отрезаны от поставок гуманитарной помощи, которые осуществлялись миротворцами, так как азербайджанские военные отказываются пропускать любой транспорт по Лачинскому коридору.

Материалы по теме:
«Каждая из сторон что-то потеряет» Азербайджан и Армения близки к миру после 35 лет конфликта. Кому достанется Карабах?
«Каждая из сторон что-то потеряет»Азербайджан и Армения близки к миру после 35 лет конфликта. Кому достанется Карабах?
31 мая 2023
«Мы отрезаны от всего» Ситуация в Нагорном Карабахе вновь накаляется. Как это повлияет на позиции России в регионе?
«Мы отрезаны от всего»Ситуация в Нагорном Карабахе вновь накаляется. Как это повлияет на позиции России в регионе?
27 января 2023

Лачинский коридор пролегает от границ Армении к Степанакерту — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Для армян, проживающих в зоне боевых действий, это единственный путь, который позволял им попасть домой, минуя территории, контролируемые азербайджанскими войсками. Вопрос о снятии блокады является одной из центральных тем переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Кто готовил преступления по заказу СБУ?

    Сальдо заявил о провале планов ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС

    Патриарх Кирилл обеспокоился здоровьем арестованного митрополита УПЦ Павла

    Мужчина показал на видео неожиданный улов из пруда в центре Москвы

    МИД России заявил о развитии ситуации вокруг Карабаха по негативному сценарию

    Нарколог развеял основные мифы о нюхательном и жевательном табаке

    Суд арестовал админа Telegram-канала «Кремлевская прачка»

    Российские военные поразили позиции ВСУ и взяли пленных на купянском направлении

    Сальдо сообщил о контроле Россией бо‌льшей части островов в дельте Днепра

    Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на нее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости