МИД России заявил о развитии ситуации вокруг Карабаха по негативному сценарию

В МИД России заявили, что ситуация вокруг Карабаха развивается по негативному сценарию

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается по негативному сценарию. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

Ведомство обратило внимание на растущий гуманитарный кризис в регионе. По данным российской стороны, местные жители испытывают острую нехватку продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Кроме того, население практически лишено электричества и газоснабжения. «Это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян — простых жителей региона», — считают в МИД.

Россия призвала власти Азербайджана принять меры по разблокированию Лачинского коридора для свободного перемещения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Ранее омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян заявил, что нехватка продуктов питания и средств первой помощи в контролируемой армянами части Нагорного Карабаха стала критической. По его словам, местные жители уже больше месяца отрезаны от поставок гуманитарной помощи, которые осуществлялись миротворцами, так как азербайджанские военные отказываются пропускать любой транспорт по Лачинскому коридору.

Лачинский коридор пролегает от границ Армении к Степанакерту — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Для армян, проживающих в зоне боевых действий, это единственный путь, который позволял им попасть домой, минуя территории, контролируемые азербайджанскими войсками. Вопрос о снятии блокады является одной из центральных тем переговоров между Арменией и Азербайджаном.