В Карабахе сообщили о критической нехватке продуктов и средств первой помощи

Омбудсмен НКР заявил о критической нехватке гумпомощи из-за блокады Азербайджаном

Нехватка продуктов питания и средств первой помощи в контролируемой армянами части Нагорного Карабаха стала критической. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян, пишет Armenpress.

По словам правозащитника, уже более месяца жители республики полностью отрезаны от поставок гуманитарной помощи, которые осуществлялись миротворцами по земле. Азербайджанские военные продолжают блокаду Лачинского коридора и отказываются пропускать любой транспорт, в том числе грузовики ВС России и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

«Намеренный и тотальный запрет на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости, наложенный Азербайджаном с 15 июня, угрожает жизни 120 тысяч жителей Арцаха», — заявил Степанян.

Он также назвал действия Баку геноцидом и призвал МККК «зажечь красную кнопку», чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе.

Лачинский коридор пролегает от границ Армении к Степанакерту — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Для армян, проживающих в зоне боевых действий, это единственный путь, который позволял им попасть домой, минуя территории, контролируемые азербайджанскими войсками.

Вопрос о снятии блокады является одной из центральных тем переговоров между Арменией и Азербайджаном. Однако, как утверждают в Ереване, сторонам пока не удалось прийти к какому-либо компромиссу на этот счет.