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10:34, 29 мая 2023Бывший СССР

Пашинян заявил о неудовлетворенности переговорами по Лачинскому коридору

Пашинян заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Президент Армении Никол Пашинян заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Об этом со ссылкой на заявление политика в парламенте сообщает ТАСС.

Речь идет о переговорах, которые состоялись в Москве 25 мая. «Отмечу, что одна из тем обсуждений была связана со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией и незаконной блокадой Лачинского коридора. Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России. Не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворительны», — сказал Пашинян.

Глава Армении назвал печальным тот факт, что Лачинский коридор был закрыт в присутствии российских миротворцев. Он также добавил, что переговоры с коллегами из России, касающиеся урегулирования ситуации, продолжатся.

Ранее на переговорах в Москве Пашинян заявил, что Армения готова разблокировать все экономические и транспортные коридоры. Он также высказался о ситуации с Лачинским коридором, указав, что этот путь незаконно заблокирован азербайджанской стороной.

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    Полина Матюхина
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