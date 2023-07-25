Пашинян допустил заключение мирного договора с Азербайджаном при одном условии

Премьер Армении Пашинян: мирный договор с Азербайджаном может быть заключен в этом году

Армения может подписать мирный договор с Азербайджаном в этом году, если начнется диалог между Баку и Степанакертом (столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру»). Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Если начнется диалог Баку — Степанакерт... Станет ли это возможностью для подписания мирного договора до конца года? Думаю, да», — сказал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что заключение мирного договора между Баку и Ереваном может состояться уже в этом году. По его словам, Армении «пришлось сделать очень важное заявление» о признании границ Азербайджана, включая территорию Карабаха и восьми азербайджанских анклавов на территории республики.