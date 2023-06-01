Армения отвергла союзничество с Россией в конфликте на Украине

Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в интервью CNN Prima News, запись доступна на YouTube-канале правительства Армении.

По словам Пашиняна, Армения обеспокоена тем, что Запад придерживается иного мнения относительно позиции Еревана. Недопонимания влияют на все взаимоотношения страны, подчеркнул он.

«В войне с Украиной мы не являемся союзником России», — заверил премьер.

Политик добавил, что Ереван маневрирует не потому, что у него нет мнения о ситуации, а потому, что у страны «слишком много забот, чтобы решать чужие проблемы».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не может удержать этнических армян от участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. «Механизмов удержать армян — граждан РФ и Украины — от этих действий нет, так как это граждане конкретных государств, у которых есть права и обязанности», — сказал дипломат.