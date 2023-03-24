В Ереване заявили о невозможности удержать армян от участия в СВО

МИД Армении: Ереван не может удержать имеющих гражданство Украины армян от участия в СВО

Ереван не может удержать этнических армян, имеющих украинское или российское гражданство, от участия в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян на заседании комиссии по внешним связям парламента, передает РИА Новости.

«Механизмов удержать армян — граждан РФ и Украины — от этих действий нет, так как это граждане конкретных государств, у которых есть права и обязанности», — сказал глава МИД. Мирзоян также подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство с февраля 2022 года проделало большую работу с целью эвакуации армянских граждан из зоны боевых действий и их возвращения в страну.