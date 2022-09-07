Пашинян рассказал о влиянии кризиса на Украине на ситуацию в Закавказье

Премьер Армении Никол Пашинян: есть силы, которые дестабилизируют ситуацию в Закавказье

Есть силы, которые пытаются использовать боевые действия и кризис на Украине для дестабилизации ситуации в Закавказье. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Нас беспокоит, что есть силы, которые думают, что Россия, являющаяся ключевым фактором безопасности в нашем регионе, слишком занята украинской тематикой и что это можно использовать как удобную ситуацию для дестабилизации ситуации», — заявил Пашинян на на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее на том же мероприятии лидер Армении заявил, что «есть силы, которые очень много энергии тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством».