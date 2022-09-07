Пашинян связал конфликт на Украине с ухудшением ситуации на Кавказе

Пашинян заявил об угрозе дестабилизации на Кавказе из-за концентрации внимания на Украине

Премьер Армении Никол Пашинян обеспокоен концентрацией внимания мирового сообщества на украинской ситуации, так как это может привести к дестабилизации обстановки на Южном Кавказе. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, его слова передает Интерфакс.

«Есть силы, которые очень много энергии тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством, а в Европе — пророссийским правительством, и использовать это как фактор для оправдания дестабилизации в регионе», — добавил премьер.

По мнению Пашиняна, «когда Азербайджан начал войну», Россия и мир направили свое внимание на ситуацию с коронавирусом.

Он выразил надежду, что при тесном сотрудничестве с российской и другими сторонами Армения сможет удержать под контролем обстановку в регионе.

Кроме того, премьер отметил важность стратегического союзничества с Россией, так как она – «главный фактор безопасности Армении».

Ранее министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым высоко оценил усилия Москвы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Главы МИД подчеркнули важность реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее в трехсторонних заявлениях.