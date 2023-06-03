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03:48, 3 июня 2023Россия

В Госдуме заявили о влиянии США на Армению

Депутат Госдумы Новиков заявил о работе США над созданием прозападных политиков в Армении
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Ереван не является Москве партнером в конфликте на Украине. Слова Новикова приводит Ura.ru.

Новиков заявил о влиянии США на Армению и сообщил, что Вашингтон ведет работу над созданием прозападных политиков в стране. Он напомнил, что в Ереване работает одно из самых крупных американских посольств.

«Тем не менее также как в случае с Грузией, с которой сейчас происходит улучшение отношений и это поддерживает абсолютное большинство грузинского народа, вопреки позиции президента Грузии, армянский народ также заинтересован в максимально дружеских отношениях с Россией. Это предопределено общей историей», — заключил депутат.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. По его словам, Ереван обеспокоен тем, что Запад разделяет иную точку зрения насчет позиции армянских властей, поскольку недопонимания влияют на все взаимоотношения страны.

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