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17:42, 5 сентября 2023Бывший СССР

Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

Президент Армении Хачатурян отозвал постпреда республики в ОДКБ Биягова
Ваагн Хачатурян

Ваагн Хачатурян. Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктора Биягова. Соответствующий указ был опубликован пресс-службой главы республики.

Отмечается, что другим указом Биягов был назначен послом Армении в Нидерландах и постпредом страны в Организации по запрещению химического оружия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что считает ошибочной зависимость от России в сфере безопасности. Глава правительства отметил, что республика «вкусила горькие плоды» этой ошибки, добавив, что в настоящий момент Ереван занимается диверсификацией в соответствующем направлении.

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    Георгий Нестеров
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