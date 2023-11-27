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09:43, 27 ноября 2023Бывший СССР

Армянский посол объяснил ратификацию Римского статута МУС справедливостью

Армянский посол Биягов объяснил ратификацию Римского статута МУС справедливостью

Посол Армении в Нидерландах Виктор Биягов объяснил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС) справедливостью. Об этом он заявил во время дискуссии, которая прошла в МУС, сообщает армянское посольство в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что в суде обсудили возможные программы развития потенциала Армении и предстоящую Ассамблею стран-участниц. «В своем выступлении В. Биягов подчеркнул, что решение о ратификации Римского статута было продиктовано искренней верой в общечеловеческие ценности, многостороннюю политику и справедливость», — говорится в заявлении посольства.

Дипломат также заверил участников дискуссии, что армянская сторона приложит усилия в борьбе с безнаказанностью. Кроме того, посол затронул вопрос о политике «этнических чисток против армянского населения Нагорного Карабаха».

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3 октября Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут МУС. Тем самым Еревану придется выполнять решения суда, в том числе об «аресте» президента России Владимира Путина. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ратификация документа связана с демократическим выбором республики.

15 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила решение армянской стороны. По ее словам, Ереван ратифицировал Римский статут МУС, руководствуясь политическими мотивами. Она подчеркнула, что Россия выдвигала Армении предложения, которые были проигнорированы.

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      Кристина Есикова
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