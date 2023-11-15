«Попытка усидеть на двух стульях?» Захарова предупредила Армению о риске порабощения Западом

Захарова: в отношениях с ЕАЭС Пашинян пытается усидеть на двух стульях

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила премьер-министра Армении Никола Пашиняна в попытке усидеть на двух стульях и предупредила, что такая политика вряд ли доведет до добра.

В российском внешнеполитическом ведомстве сочли отказ армянского премьера участвовать в предстоящей сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявления секретаря Совбеза республики Армена Григоряна о евроинтеграции и поставки Еревану западного вооружения звеньями одной цепи. В то же время, указала представитель МИД России, Ереван предпринимает попытки наладить дружбу с Киевом.

Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению Мария Захарова официальный представитель МИД России

По словам Захаровой, Ереван хочет сохранить отношения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, но в то же время предпринимает недружественные шаги в сфере безопасности. Последние, подчеркнула она, наносят ущерб двусторонним отношениям и игнорируют интересы Москвы.

Армения отказалась участвовать в мероприятиях ОДКБ

Накануне Пашинян в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что не приедет на заседание ОДКБ, которое запланировано на 23 ноября в Минске, и выразил надежду, что партнеры по организации поймут это решение. Он подчеркнул, что страна не занимается подготовкой к выходу из объединения.

При этом в мае этого года Пашинян уже обсуждал возможный выход Армении из ОДКБ. Тогда он пояснил, что к подобному решению Ереван сможет прийти, если посчитает ОДКБ «недееспособной организацией». В таком случае, признал армянский премьер, страна должна будет сама решать вопросы своей безопасности.

Никол Пашинян Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

В России выразили сожаление из-за решения Еревана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сожалеют об отказе Пашиняна от участия в саммите ОДКБ.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Новиков предположил, что решение Еревана вызвано внутри- и внешнеполитическими проблемами Армении. Их решение, указал он, требует времени и усилий, и пока этот сложный период не будет пройден, руководство страны может не так активно выезжать за ее пределы.

В Кремле ранее заявляли о наличии вопросов к руководству Армении

3 октября Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и обязался выполнять его решения. Комментируя это событие, Песков заявил, что Россия считает народ Армении братским, однако к руководству этой страны у Москвы имеются некоторые вопросы. По его словам, Москва сомневается в том, что принятое Ереваном решение является корректным.