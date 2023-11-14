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10:46, 14 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ

Пашинян оповестил Лукашенко, что не примет участие в саммите ОДКБ в Минске
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое запланировано на 23 ноября в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пашинян заявил, что не сможет принять участие в заседании ОДКБ, и выразил надежду, что партнеры по организации поймут это решение.

В октябре Пашинян обвинил ОДКБ в том, что она ничем не помогла его стране во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.

До этого премьер заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией». Тогда, по его словам, страна сама должна будет решать вопросы безопасности.

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