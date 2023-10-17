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15:12, 17 октября 2023Бывший СССР

Пашинян пожаловался европейцам на ОДКБ

Премьер Пашинян: страны ОДКБ оставили Армению одну в 2021 году
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ ничем не помогла его стране во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году, пишет ТАСС.

«Через два дня после роспуска парламента, 12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке примерно 100 километров. Они вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до четырех километров. В этой ситуации ОДКБ, в чьей системе безопасности находится Армения, ничего не сделала, чтобы помочь нам. Они оставили нас совсем одних», — сказал он, выступая на заседании Европарламента.

Ранее Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых состоит страна. В своем обращении премьер также обратил внимание на то, что союзники Армении пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.

В мае Пашинян говорил, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией».

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    Анастасия Яланская
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