Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ для Армении

Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых состоит Армения

Системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, являются неэффективными, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в послании согражданам. Его слова приводит «Интерфакс».

Такой вывод Пашинян назвал очевидным после «нападений на Армению, предпринятых Азербайджаном в последние годы». Премьер-министр добавил, что союзники страны пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.

О каких именно «структурах внешней безопасности» и союзниках идет речь, Пашинян не пояснил. Однако Армения состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал развернуть в Нагорном Карабахе миссию ООН.