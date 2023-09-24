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14:11, 24 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ для Армении

Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых состоит Армения

Фото: Алексей Смышляев / «Лента.ру»

Системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, являются неэффективными, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в послании согражданам. Его слова приводит «Интерфакс».

Такой вывод Пашинян назвал очевидным после «нападений на Армению, предпринятых Азербайджаном в последние годы». Премьер-министр добавил, что союзники страны пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.

О каких именно «структурах внешней безопасности» и союзниках идет речь, Пашинян не пояснил. Однако Армения состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал развернуть в Нагорном Карабахе миссию ООН.

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    Илона Палей
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