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03:15, 24 сентября 2023Бывший СССР

Армения призвала развернуть в Карабахе миссию ООН

Глава МИД Армении Мирзоян призвал развернуть в Нагорном Карабахе миссию ООН
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: Алексей Филиппов Источник / РИА Новости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что международному сообществу следует разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это необходимо в целях проведения мониторинга и оценки состояния с правами человека, гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на местах.

«Миротворческие силы ООН должны быть задействованы для сохранения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха», — сказал глава министерства. Он добавил, что организация должна потребовать вывода азербайджанских военных из гражданских поселений Нагорного Карабаха.

20 сентября правительство Нагорно-Карабахской республики сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он добавил, что Ереван признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. По его словам, территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Российский лидер, что это было решение не Москвы, а именно Еревана.

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    Марина Совина
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