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12:50, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Карабахе заявили о капитуляции перед Азербайджаном

Baza: в Минобороны НКР заявили о подписании капитуляции перед Азербайджаном

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) подписала капитуляцию перед Азербайджаном. Об этом со ссылкой на источники в правительстве и Министерстве обороны НКР сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что по условиям капитуляции Армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежавшие ей техника и вооружение будут вывезены с территории Нагорного Карабаха и утилизированы. Азербайджан в свою очередь должен будет предоставить коридор для эвакуации жителей и остатков армии непризнанной республики.

Как заявили в правительстве и оборонном ведомстве НКР, к капитуляции привело то, что за неполные сутки активных боевых действий армия НКР, состоявшая почти из 2,5 тысячи человек, потеряла порядка тысячи военных и исчерпала имевшиеся у нее боеприпасы.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Позднее также стало известно, что представители Азербайджана и армяне Карабаха договорились о проведении встречи по вопросам реинтеграции.

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    Алевтина Запольская
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