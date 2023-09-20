В Карабахе заявили о капитуляции перед Азербайджаном

Baza: в Минобороны НКР заявили о подписании капитуляции перед Азербайджаном

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) подписала капитуляцию перед Азербайджаном. Об этом со ссылкой на источники в правительстве и Министерстве обороны НКР сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что по условиям капитуляции Армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежавшие ей техника и вооружение будут вывезены с территории Нагорного Карабаха и утилизированы. Азербайджан в свою очередь должен будет предоставить коридор для эвакуации жителей и остатков армии непризнанной республики.

Как заявили в правительстве и оборонном ведомстве НКР, к капитуляции привело то, что за неполные сутки активных боевых действий армия НКР, состоявшая почти из 2,5 тысячи человек, потеряла порядка тысячи военных и исчерпала имевшиеся у нее боеприпасы.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Позднее также стало известно, что представители Азербайджана и армяне Карабаха договорились о проведении встречи по вопросам реинтеграции.