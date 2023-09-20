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12:45, 20 сентября 2023Бывший СССР

Стала известна дата встречи представителей Азербайджана и армян Карабаха

Представители Азербайджана и армяне Карабаха встретятся 21 сентября в Евлахе
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Представители Азербайджана и армяне Карабаха проведут встречу по вопросу объединения. Об этом заявили в администрации президента Азербайджана, передает ТАСС.

Отмечается, что инициированная администрацией президента Азербайджана Ильхама Алиева встреча пройдет «с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции» на основе конституции и законов республики. Ее планируется провести 21 сентября в азербайджанском городе Евлахе.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Тем временем власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь.

19 сентября в России призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать переговоры.

В мае премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.

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