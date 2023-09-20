Власти Карабаха прекратили огонь в одностороннем порядке

Власти Карабаха сообщили о прекращении огня в одностороннем порядке

Власти Нагорного Карабаха (НК) приняли решение прекратить огонь в одностороннем порядке. Об этом сообщает агентство 24News со ссылкой на информационный центр НК.

В сообщении говорится, что республика понесла потери, и на некоторых участках азербайджанской армии удалось прорваться к боевым позициям армянских сил и взять под контроль ряд высот и стратегических узлов дорог.

Власти Нагорного Карабаха учли, что действия международного сообщества недостаточны для урегулирования ситуации и приняли предложение российской миротворческой миссии относительно прекращения огня.

Ранее омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщил, что в ходе военных действий в пострадали более 200 человек, еще 32 раненых спасти не удалось. Среди мирного населения ранения получили 35 человек.

