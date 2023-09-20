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11:22, 20 сентября 2023Бывший СССР

Названо число пострадавших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе

В Армении заявили, что в Нагорном Карабахе пострадали более 200 человек
СюжетНаселение России:

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В ходе военных действий в Нагорном Карабахе пострадали более 200 человек, еще 32 раненых спасти не удалось. Об этом заявил омбудсмен Армении Анаит Манасян, передает ТАСС.

«Вооруженные силы Азербайджана применяют против мирного населения крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию», — сказала она.

Омбудсмен уточнила, что среди мирного населения на текущий момент в результате обстрелов ранения получили 35 человек, из них 13 детей. При этом еще семерых спасти не удалось, среди них было двое детей.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Тем временем армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о желании Азербайджана развязать полномасштабную войну.

В России, в свою очередь, призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать переговоры.

В мае Пашинян заявлял, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.

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