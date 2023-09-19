Стало известно о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе

МО Азербайджана заявило о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе

В Министерстве обороны (МО) Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны отметили, что соответствующие мероприятия проводятся «в целях обеспечения положений трехстороннего заявления [лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года], пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе», а также для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» с обозначенных территорий.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об ударах высокоточным оружием по позициям армянской армии в Нагорном Карабахе.