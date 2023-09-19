Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:52, 19 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе

МО Азербайджана заявило о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Министерстве обороны (МО) Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны отметили, что соответствующие мероприятия проводятся «в целях обеспечения положений трехстороннего заявления [лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года], пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе», а также для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» с обозначенных территорий.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об ударах высокоточным оружием по позициям армянской армии в Нагорном Карабахе.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В России резко выросла заболеваемость коронавирусом. В Москве готовятся к новой волне, развернут ковидный госпиталь

    Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

    Оптовые цены на бензин в России резко упали

    В Европе участились кражи одного продукта из-за рекордного роста цен

    Спрос на квартиры в Подмосковье резко вырос

    «Ростех» поставил в войска помповые гранатометы

    В МИД России сообщили о контакте с Азербайджаном по ситуации в Карабахе

    ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области

    В России заявили о необходимости загасить новый конфликт в Карабахе

    Опубликовано видео удара ВС Азербайджана по армянским позициям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости