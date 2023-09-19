Азербайджан сообщил об ударах по ВС Армении в Карабахе

МО Азербайджана сообщило об ударах высокоточным оружием по ВС Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило об ударах высокоточным оружием по Вооруженным силам (ВС) Армении в Нагорном Карабахе. Об этом сказано на сайте ведомства.

«Формирования Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении Агдамского района», — сказано в заявлении ведомства.

При этом отмечается, что подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры в указанном направлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание мирного соглашения с Азербайджаном возможно до конца года.