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09:38, 17 сентября 2023Бывший СССР

В Армении оценили вероятность подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян: подписание мирного соглашения с Азербайджаном возможно

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Ереван делает все возможное для того, чтобы до конца текущего года подписать мирное соглашение с Баку. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Помимо Турции, в переговорах будут участвовать Армения, Азербайджан, а также Россия.

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