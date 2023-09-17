В Армении оценили вероятность подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян: подписание мирного соглашения с Азербайджаном возможно

Ереван делает все возможное для того, чтобы до конца текущего года подписать мирное соглашение с Баку. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Помимо Турции, в переговорах будут участвовать Армения, Азербайджан, а также Россия.