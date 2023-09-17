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10:29, 17 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян заявил о сохранении Арменией своего внешнеполитического вектора

Премьер-министр Пашинян: Армения не поменяет свой внешнеполитический вектор
Начало событий в новости В Армении оценили вероятность подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Армения не намерена менять свой внешнеполитический вектор и власти будут соблюдать государственные интересы республики. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, у Армении прозрачная внешняя политика и всегда ориентирована на свои государственные интересы.

Ереван делает все возможное для того, чтобы до конца текущего года подписать мирное соглашение с Баку, сообщил Пашинян.

16 сентября стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Помимо Турции, в переговорах будут участвовать Армения, Азербайджан, а также Россия. При этом пока что Анкара не получила ответа на предложение ни от одной стороны.

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    Любовь Ширижик
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