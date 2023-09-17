Пашинян заявил о сохранении Арменией своего внешнеполитического вектора

Премьер-министр Пашинян: Армения не поменяет свой внешнеполитический вектор

Начало событий в новости В Армении оценили вероятность подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Армения не намерена менять свой внешнеполитический вектор и власти будут соблюдать государственные интересы республики. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, у Армении прозрачная внешняя политика и всегда ориентирована на свои государственные интересы.

Ереван делает все возможное для того, чтобы до конца текущего года подписать мирное соглашение с Баку, сообщил Пашинян.

16 сентября стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Помимо Турции, в переговорах будут участвовать Армения, Азербайджан, а также Россия. При этом пока что Анкара не получила ответа на предложение ни от одной стороны.