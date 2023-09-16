Эрдоган предложил России провести встречу с Арменией и Азербайджаном

Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу с Москвой, Ереваном и Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести четерехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Помимо Турции, в переговорах будут участвовать Армения, Азербайджан, а также Россия, передает ТАСС.

Президент Турции заявил, что хотел бы видеть за столом переговоров лидеров трех стран: президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. При этом пока что Анкара не получила ответа на предложение ни от одной стороны.

Турецкий лидер отметил, что намерен обсудить встречу с Алиевым.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку не потерпит никаких серых зон в Карабахе. Он ответил на вопрос журналистов о том, на каком этапе сейчас находится мирный процесс с Арменией. По мнению политика, урегулирование кризиса буксует по причине «неконструктивной и неискренней позиции» армянского политического руководства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своими задачами в Нагорном Карабахе, ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует. Отвечая на вопрос, с чем связано такое изменение баланса сил, Пашинян заявил, что эти процессы стали следствием падения российского влияния в регионе.