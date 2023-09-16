Азербайджан высказался об урегулировании кризиса в Карабахе

Помощник президента Азербайджана Гаджиев: Баку не потерпит серых зон в Карабахе

Баку не потерпит никаких «серых зон» в Карабахе, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов о том, на каком этапе сейчас находится мирный процесс с Арменией. По мнению политика, урегулирование кризиса «буксует» по причине «неконструктивной и неискренней позиции» армянского политического руководства.

Гаджиев считает, что в Карабахе не должно быть «серых зон». «Политике Армении по поддержке незаконного режима, взявшего в заложники проживающих в Карабахе 30 тысяч наших граждан армянского происхождения, должен быть положен конец», — высказался он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Он подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана.