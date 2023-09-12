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14:14, 12 сентября 2023Бывший СССР

Путин заявил о признании Арменией суверенитета Азербайджана над Карабахом

Путин: Армения по сути признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Об этом в ходе заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Но дело не только в результатах этого последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом», — заявил российский президент.

Путин напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Он подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заключил Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления властей Армении о «сдаче» Россией Карабаха. По его словам, они не соответствуют действительности.

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