Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 10 сентября 2023Бывший СССР

Лавров прокомментировал заявления властей Армении о «сдаче» Россией Карабаха

Лавров: слова о якобы сдаче Россией Карабаха не соответствуют действительности

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Заявление армянских властей о якобы сдаче Россией Карабаха не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так российский министр прокомментировал высказывания официальных лиц Армении. В частности, о якобы уходе Москвы из региона заявил в интервью итальянской газете La Repubblica армянский премьер Никол Пашинян.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Еревану помощь Вашингтона в решении армяно-азербайджанских проблем.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров подвел итоги саммита G20

    Лавров прокомментировал заявления властей Армении о «сдаче» Россией Карабаха

    Лавров назвал условие для возвращения к черноморской инициативе

    Доктор Щербатова перечислила процедуры для подготовки к пластической операции

    Индия пообещала решение вопроса с застрявшими рупиями

    Лавров не увидел предпосылок для переговоров по ракетам с США

    Начало землетрясения в Марокко попало на видео

    Раскрыта стоимость пятикомнатной квартиры Басты в Москве

    Анонсировано проведение онлайн-саммита G20 до конца 2023 года

    Посланника посольства России в Румынии вызвали в МИД из-за обломков БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости