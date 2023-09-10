Лавров прокомментировал заявления властей Армении о «сдаче» Россией Карабаха

Лавров: слова о якобы сдаче Россией Карабаха не соответствуют действительности

Заявление армянских властей о якобы сдаче Россией Карабаха не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так российский министр прокомментировал высказывания официальных лиц Армении. В частности, о якобы уходе Москвы из региона заявил в интервью итальянской газете La Repubblica армянский премьер Никол Пашинян.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Еревану помощь Вашингтона в решении армяно-азербайджанских проблем.