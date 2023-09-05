В Кремле ответили на заявление Пашиняна об уходе России из Нагорного Карабаха

Песков: Москва не согласна с тезисами Пашиняна об уходе России из Карабаха

Россия ценит конструктивные отношения с Арменией, однако в Кремле не согласны с тезисами премьер-министра республики Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе и уходе из региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее в интервью итальянской газете La Repubblica Пашинян заявил, что Россия якобы сама уходит из Нагорного Карабаха.

«Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что в России живет «больше армян, чем в самой Армении». Большинство из них, отметил Песков, являются «патриотически настроенными гражданами РФ» и вносят вклад в развитие государства.

4 сентября президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к властям Армении, призвав страну присоединиться к Североатлантическому альянсу. Кроме того, он призвал США «защитить Армению».