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11:36, 4 сентября 2023Бывший СССР

В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу

Представитель НАТО Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к Армении с призывом вступить в Североатлантический альянс. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян (премьер-министр Армении — прим. «Ленты.ру»). Защитите Армению, президент США», — написал представитель альянса.

Ранее Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном возможен только после взаимного признания территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. По его словам, в противном случае, «мира никогда не будет».

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    Алевтина Запольская
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