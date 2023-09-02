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21:52, 2 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян назвал условие мира между Арменией и Азербайджаном

Пашинян: мир с Баку возможен при взаимном признании территориальной целостности

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Мир между Арменией и Азербайджаном возможен только после взаимного признания территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Такое условие назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию La Repubblica. Его слова передает «Интерфакс».

Премьер отметил, что в противном случае, «мира никогда не будет». Он также подчеркнул, что права и безопасность армян Карабаха должны быть обеспечены и гарантированы. Пашинян добавил, что если договор Еревана и Баку не будет содержать в себе таких гарантий, то документ будет бессмысленным.

При этом Пашинян признал, что в настоящее время очень трудно оценить, насколько стороны на данный момент близки к подписанию мирного соглашения.

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    Марина Совина
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