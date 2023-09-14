Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. Почему отношения России и Армении испортились?

Никол Пашинян заявил, что миссия российских миротворцев в Карабахе провалилась

Российские миротворцы не справились со своими задачами в Нагорном Карабахе, ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью американской газете Politico.

По мнению политика, военный контингент фактически устранился от задач, определенных трехсторонним соглашением между Москвой, Ереваном и Баку осенью 2020 года. В первую очередь, считает он, это касается блокады Лачинского коридора, по которому в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) поступали продукты питания и товары первой необходимости.

Все это (...) должно было находиться в сфере ответственности российских миротворцев, и поскольку эти вопросы существуют, российские миротворцы провалили свою миссию Никол Пашинян премьер-министр Армении

При этом глава армянского правительства убежден, что, если бы в зоне конфликта миротворцы вовсе отсутствовали, то «ситуация была бы лучше».

Отвечая на вопрос, с чем связано такое изменение баланса сил, Пашинян заявил, что эти процессы стали следствием падения российского влияния в регионе.

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

«Разочарование по поводу неспособности российских войск оказать помощь является частью тенденции к ухудшению отношений между Москвой и Ереваном», — резюмировали журналисты Politico.

Пашинян захотел снизить зависимость Москвы от Еревана

Помимо прочего, в интервью армянский премьер констатировал, что республике придется укреплять собственный суверенитет, не полагаясь на сильные державы. Он связал это, в первую очередь, с «изменением возможностей» России на фоне украинских событий и ее желания «избежать отчуждения Азербайджана и Турции».

Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. Не может быть случая, когда Армения станет «прокси». Это недопустимо Никол Пашинян премьер-министр Армении

Как полагает политик, в перспективе Ереван не сможет раз за разом призывать на помощь «большого защитника» в лице Москвы — такая модель будет попросту «неустойчивой».

«Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями и мы должны приглашать других защитить нас — неважно, кто эти другие, — является очень уязвимой моделью», — сказал премьер-министр.

В МИД России выразили недовольство из-за сближения Армении с Западом

Дипломатический конфликт между Россией и Арменией обострился в начале сентября. Поводом для раздражения в Кремле и министерстве иностранных дел стало решение республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

Армянские власти уверяли, что такой шаг следует рассматривать как способ привлечь азербайджанцев к ответственности за преступления на этнической почве. «Он связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», — заявлял Пашинян.

Мы рассматриваем подобные шаги как недружественные, о чем неоднократно говорили и армянским нашим коллегам, партнерам, друзьям по двусторонним каналам, но уже на каком-то этапе стали говорить и в публичной сфере ровно потому, что вопросов все больше. Потому что это не просто один шаг, который, явно армянская сторона понимала, вызовет у нас справедливые вопросы, это целый комплекс таких шагов Мария Захарова пресс-секретарь МИД России

Еще одним решением Еревана, которое встретило жесткую реакцию Москвы, стали совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023. Они начались в понедельник, 11 сентября недалеко от столицы республики. В них приняли участие как минимум 85 американских военнослужащих.

«На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами, — наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа», — комментировал случившееся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Азербайджан перебрасывает к границам Армении военную технику на фоне усиления напряженности

К осени 2023 года Баку неоднократно утверждал, что мирные переговоры, которые должны урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе, находятся в состоянии глубокого тупика по вине Еревана.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

6 сентября сеть заполонили видеозаписи с огромными колоннами азербайджанской военной техники, движущимися в направлении границы с Арменией. В составе подвижных групп были замечены не только грузовики и бронемашины, но также танки, артиллерия и даже батареи 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Смерч». Предварительно на технику нанесли тактическую маркировку с символом Ɐ (перевернутая А).

«Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах», — комментировал Пашинян маневры на границах.

По другую сторону границы не стали отрицать очевидного. МИД Азербайджана назвал происходящее следствием затягивания переговорного процесса и потребовал от Армении вернуться к обсуждению мирного договора на основе принципов территориальной целостности.