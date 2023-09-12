Пашинян объяснил планы Армении ратифицировать Римский статут МУС

Пашинян: ратификация Ереваном Римского статута МУС не направлена против России

Возможная ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС) связана с обстановкой на границе с Азербайджаном и не направлена против России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

По его словам, процесс ратификации документа начался в декабре 2022 года. «Он связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», — отметил Пашинян.

Премьер республики подчеркнул, что ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. «Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха», — уточнил он.

В начале сентября стало известно, что правительство Армении направило в Национальное собрание законопроект о ратификации Римского статута МУС, который обяжет республику выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги.

В свою очередь, Москва крайне негативно отреагировала на инициативу Еревана из-за решения МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.