Армения начнет выдавать Гааге подозреваемых МУС

Правительство Армении направило Римский статут МУС на ратификацию в парламент

Правительство Армении направило в Национальное собрание законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который обяжет республику выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Текст инициативы пока не опубликован на сайте парламента, его детали также пока неизвестны.

Армения начала процесс ратификации Римского статута в конце 2022 года. Власти страны аргументировали свое решение возможностью поднять в МУС вопрос об агрессии и военных преступлениях Азербайджана против Армении на территории Нагорного Карабаха.

Москва крайне негативно отреагировала на инициативу Еревана из-за решения МУС выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.