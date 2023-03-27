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17:50, 27 марта 2023Бывший СССР

В России отреагировали на возможное присоединение Армении к Римскому статуту МУС

В МИД России предупредили о последствиях присоединения Армении к Римскому статуту МУС

Фото: robert paul van beets / Shutterstock / Fotodom

МИД России отреагировал на возможное присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), предупредив, что это может иметь негативные последствия для отношений Москвы и Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что армянские коллеги были предупреждены о «крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Россией».

Кроме того, в МИД считают неприемлемыми планы Еревана на фоне недавних «незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства».

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Алевтина Запольская
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