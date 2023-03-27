В России отреагировали на возможное присоединение Армении к Римскому статуту МУС

В МИД России предупредили о последствиях присоединения Армении к Римскому статуту МУС

МИД России отреагировал на возможное присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), предупредив, что это может иметь негативные последствия для отношений Москвы и Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что армянские коллеги были предупреждены о «крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Россией».

Кроме того, в МИД считают неприемлемыми планы Еревана на фоне недавних «незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства».