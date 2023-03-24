Конституционный суд Армении ратифицировал Римский статут

Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции Римский статут

Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции присоединение страны к Римскому статуту Международного уголовного суда, пишет «Sputnik Армения».

Решение озвучил председатель суда Арман Диланян, оно вступает в силу с момента оглашения.

Отмечается, что процесс парламентской ратификации Римского статута в Армении начался несколько месяцев назад.

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