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15:06, 24 марта 2023Бывший СССР

Конституционный суд Армении ратифицировал Римский статут

Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции Римский статут

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции присоединение страны к Римскому статуту Международного уголовного суда, пишет «Sputnik Армения».

Решение озвучил председатель суда Арман Диланян, оно вступает в силу с момента оглашения.

Отмечается, что процесс парламентской ратификации Римского статута в Армении начался несколько месяцев назад.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать Путина в случае его визита в Германию. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожалел жителей Германии после слов немецкого чиновника, отметив, что его поражают «дураки из европейской структуры власти».

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Варвара Кошечкина
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