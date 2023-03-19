Немецкий министр пообещал арестовать Путина в случае его визита в Германию

Министр юстиции ФРГ Бушман пообещал арестовать Путина в случае его визита в Германию

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита в Германию. О своем намерении он рассказал в интервью изданию Die Zeit.

Бушман отметил, что выполнит требования Международного уголовного суда (МУС) на «арест» Путина, если «его нога ступит на территорию Германии». По его словам, Берлин будет обязан подчиниться решению суда.

«МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного исполнения. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию ФРГ», — заверил немецкий чиновник.

ФРГ входит в список государств-членов МУС и должны арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу, сказано в материале.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение МУС, который выдал ордер на «арест» Путина. Шольц заявил, что МУС является институтом, занимающимся расследованием военных преступлений. Политик отметил, что «никто не может быть выше закона».

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.