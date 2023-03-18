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16:53, 18 марта 2023Мир

Шольц высказался об ордере МУС на «арест» Путина

Канцлер Германии Шольц поприветствовал выдачу МУС ордера на «арест» президента РФ Путина
Начало событий в новости В МУС выразили сожаление в связи с ордером на «арест» Путина

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает Reuters.

Шольц заявил, что МУС является институтом, занимающимся расследованием военных преступлений. Политик отметил, что «никто не может быть выше закона».

Ранее 18 марта прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление решением о выдаче ордера. По его словам, произошедшее не является поводом для праздника.

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Любовь Ширижик
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