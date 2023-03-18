Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 18 марта 2023Мир

В МУС выразили сожаление в связи с ордером на «арест» Путина

Прокурор МУС Хан: факт выдачи судом ордера на «арест» Владимира Путина вызывает сожаление

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге был вынужден выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина, вызывает сожаление. С таким заявлением в интервью телеканалу CNN выступил прокурор инстанции Карим Хан, передает РИА Новости.

По его словам, произошедшее не является поводом для праздника. «Тот факт, что нам пришлось это сделать, — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом», — сказал Хан.

Прокурор добавил, что МУС продолжает расследования в связи с конфликтом на Украине. Организация изучает поступающие обвинения и не планирует останавливать работу после выдачи ордеров.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Продолжение в новости Шольц высказался об ордере МУС на «арест» Путина
Последние новости
Путин приехал в Севастополь в годовщину вхождения Крыма в состав России
Анну Семенович раскритиковали за излишний фотошоп
В Севастополе рассказали о неожиданном приезде Путина за рулем
В Турции прокомментировали глумление над Кораном бойцами ВСУ
В Германии заявили о конце эпохи дешевой энергии из России
Оппозиционная партия Венгрии предложила отозвать посла из России
«Динамо» прервало беспроигрышную серию «Урала»
В МУС выразили сожаление в связи с ордером на «арест» Путина
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
СБУ конфисковала активы на сумму более миллиарда гривен у российского бизнесмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.