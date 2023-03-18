В МУС выразили сожаление в связи с ордером на «арест» Путина

Прокурор МУС Хан: факт выдачи судом ордера на «арест» Владимира Путина вызывает сожаление

Тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге был вынужден выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина, вызывает сожаление. С таким заявлением в интервью телеканалу CNN выступил прокурор инстанции Карим Хан, передает РИА Новости.

По его словам, произошедшее не является поводом для праздника. «Тот факт, что нам пришлось это сделать, — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом», — сказал Хан.

Прокурор добавил, что МУС продолжает расследования в связи с конфликтом на Украине. Организация изучает поступающие обвинения и не планирует останавливать работу после выдачи ордеров.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.