Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 23 марта 2023Мир

МУС выразил сожаление из-за угроз после ордера на «арест» Путина

В МУС призвали уважать прокурорскую независимость суда после ордера на «арест» Путина

Фото: Sem van der Wal / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) сожалеет из-за угроз и попыток воспрепятствовать усилиям привлечь к ответственности за действия, запрещенные международным правом. Заявление председательства ассамблеи стран-участниц Римского статута опубликовано на сайте организации.

В заявлении подчеркивается, что МУС — независимое и беспристрастное судебное учреждение, воплощающее коллективную приверженность стран-участниц борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. «Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость», — сказано в сообщении.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров об «аресте» граждан страны.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, подчеркнув, что действия суда по отношению к россиянам юридически ничтожны. Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «арест» президента за рубежом равнозначным объявлению войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ заподозрили в применении нового вида морских дронов при атаке на Севастополь
Россиян предупредили о сопровождающихся краснотой глаз болезнях
Нигерия помогла России поставить рекорд по экспорту бензина
Генпрокурор России раскрыл задачи СВО во время поездки в Таиланд
Стали известны подробности о состоянии Костомарова
Глава Приднестровья заявил о новых доказательствах подготовки теракта Украиной
Курс биткоина упал на фоне решения американской ФРС
Россиянин обвинил врачей в смерти двухлетнего сына из-за ошибочного диагноза
МУС выразил сожаление из-за угроз после ордера на «арест» Путина
Тренер рассказал об особенностях отжиманий на пальцах и кулаках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.