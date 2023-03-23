МУС выразил сожаление из-за угроз после ордера на «арест» Путина

В МУС призвали уважать прокурорскую независимость суда после ордера на «арест» Путина

Международный уголовный суд (МУС) сожалеет из-за угроз и попыток воспрепятствовать усилиям привлечь к ответственности за действия, запрещенные международным правом. Заявление председательства ассамблеи стран-участниц Римского статута опубликовано на сайте организации.

В заявлении подчеркивается, что МУС — независимое и беспристрастное судебное учреждение, воплощающее коллективную приверженность стран-участниц борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. «Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость», — сказано в сообщении.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров об «аресте» граждан страны.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, подчеркнув, что действия суда по отношению к россиянам юридически ничтожны. Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «арест» президента за рубежом равнозначным объявлению войны.