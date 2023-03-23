Медведев назвал арест президента России за рубежом равнозначным объявлению войны

Медведев: арест президента РФ по решению МУС за рубежом равнозначен объявлению войны

Арест президента России по решению Международного уголовного суда (МУС) за рубежом равнозначен объявлению войны, таковым его назвал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее», — подчеркнул политик, указав, что на практике подобная ситуация маловероятна.

Медведев добавил, что решение МУС создает негативный потенциал на фоне и без того ухудшившихся отношений Москвы и западных стран.

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита в Германию. По его словам, Берлин будет обязан подчиниться решению суда.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

