В МИД России высказались о сотрудничестве с МУС

Представитель МИД Захарова заявила об отказе России от сотрудничества с МУС

Россия никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС), заявила во время брифинга в четверг, 23 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция доступна на официальном YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Россия не сотрудничает и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, несмотря на призывы, которые теперь оттуда мы слышим. Это еще более абсурдная ситуация, нежели можно было бы себе представить», — отметила она.

Также Захарова подчеркнула, что действия МУС по отношению к россиянам юридически ничтожны.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

В свою очередь Львова-Белова сообщила, что не получила никаких документов о вменяемых ей преступлениях. По ее словам, то, что вменяет на данный момент МУС и международная общественность, не имеет под собой никаких конкретных оснований.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать Путина в случае его визита в Германию. По его словам, Берлин будет обязан подчиниться решению суда.