Детский омбудсмен заявила об отсутствии документов от МУС об обвинении

Омбудсмен Львова-Белова заявила, что не получила документов от МУС о вменяемом обвинении

Уполномоченная при президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что не получила от Международного уголовного суда (МУС) в Гааге никаких документов о вменяемых ей преступлениях. Слова омбудсмена приводит ТАСС.

Она отметила, что то, что вменяет на данный момент МУС и международная общественность, под собой не имеет никаких конкретных оснований.

«Мы не получили ни одной фамилии, мы не получили ни одного запроса, который подтверждал бы, что дети разлучены с родителями, что, например, тот или иной ребенок был депортирован, насильственно вывезен на территорию России», — пояснила Львова-Белова.

Она отметила, что если подобные случаи будут иметь место быть, то каждый из них будет рассматриваться.

Ранее 17 марта МУС выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял это решение в связи с ситуацией на Украине.