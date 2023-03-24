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13:48, 24 марта 2023Россия

Медведев пожалел жителей Германии

Медведев пожалел граждан Германии из-за слов министра Бушмана насчет «ареста» Путина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Twitter пожалел жителей Германии после слов министра юстиции ФРГ Марко Бушмана об обязательствах Берлина выполнить решение Международного уголовного суда (МУС) и арестовать российского лидера Владимира Путина.

По словам Медведева, его поражают «дураки из европейской структуры власти». Он предложил представить, что глава крупнейшего ядерного государства прибыл в Германию и был арестован. «Что это? Это casus belli, недвусмысленное объявление войны Российской Федерации!» — указал он, подчеркнув, что Москве пришлось бы в этом случае атаковать Берлин.

«Мистер [канцлер ФРГ Олаф] Шольц подобрал себе действительно отличную команду! Бедные немцы…», — сыронизировал Медведев.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Бушман пообещал арестовать Путина в случае его визита в Германию.

Медведев назвал «арест» президента за рубежом равнозначным объявлению войны. В свою очередь МУС выразил сожаление из-за угроз и попыток воспрепятствовать усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом.

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Варвара Кошечкина
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