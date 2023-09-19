Российские миротворцы в Нагорном Карабахе сообщили о нарушениях Азербайджана

Минобороны РФ: миротворцы сообщают о нарушении Азербайджаном прекращения огня

Российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, продолжают фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Утверждается, что режим прекращения огня не соблюдается азербайджанской стороной с 12:00 вторника, 19 сентября. По всей линии соприкосновения сейчас напряженная обстановка.

При этом миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. В том числе, как отмечается, они организовали медпомощь пострадавшим. «Медицинские работники оказали помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям», — сказано в сообщении. Помято этого, миротворцы помогают мирным гражданам выезжать из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха. Уже известно, что с территории региона были вывезены 469 человек, в том числе 185 детей.

В заключение командование миротворцев призвало Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Россия также призвала стороны начать переговоры.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта сообщили об артобстреле окраин города.

Позже армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о желании Азербайджана развязать полномасштабную войну. В России, в свою очередь, указали на необходимость как можно скорее загасить новый конфликт. Тем временем в Ереване начались протесты на фоне обострения в Нагорном Карабахе.