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13:28, 19 сентября 2023Россия

В России заявили о необходимости загасить новый конфликт в Карабахе

Депутат Чепа: России надо предпринять усилия, чтобы загасить конфликт в Карабахе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Действия российской стороны должны быть направлены на то, чтобы загасить новый виток конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Ситуация выглядит очень серьезно. Надо пытаться всячески предпринимать усилия для того, чтобы загасить конфликт, иначе могут быть неприятные последствия», — сообщил он.

По мнению парламентария, очередной виток конфликта между Арменией и Азербайджаном можно было предвидеть. «Этого можно было ожидать ввиду недальновидной провокационной политики [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна. Это возможность для развязывания очередного конфликта. Понятно, что есть силы, которые в этом глубоко заинтересованы. Все шло к таким действиям», — высказался Чепа.

В Министерстве обороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также отчитались о нанесении ударов высокоточным оружием по Вооруженным силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле окраин города.

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    Варвара Кошечкина
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