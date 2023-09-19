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13:02, 19 сентября 2023Бывший СССР

Жители Карабаха сообщили об артобстреле города Степанакерт

«Sputnik Армения»: жители Степанакерта в Карабахе сообщили об артобстреле

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители Степанакерта в Нагорном Карабахе (НГ) сообщили об артобстреле окраин города. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Ранее Министерство обороны (МО) Азербайджана сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием по Вооруженным силам (ВС) Армении в Нагорном Карабахе.

МО Азербайджана также проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в регионе. Ведомство отметило, что мероприятия проводятся в целях «пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

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    Алевтина Запольская
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