Пашинян заявил о желании Азербайджана развязать полномасштабную войну

Пашинян: Азербайджана хочет развязать полномасштабную войну с Арменией

Азербайджан хочет развязать полномасштабную войну с Арменией. К такому выводу пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram.

«Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха», — приводит слова политика «Sputnik Армения».

Ранее премьер-министр также созвал заседание Совета безопасности Армении. В повестке значится начало Азербайджаном масштабных военных действий в Нагорном Карабахе. В России, в свою очередь, заявили о необходимости загасить новый конфликт.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле окраин города.