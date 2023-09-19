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14:32, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Армении созвали заседание Совбеза республики

Премьер Армении Пашинян созвал заседание Совбеза республики
СюжетМинобороны:

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза, передает «Sputnik Армения».

Отмечается, что в повестке заседания — начало Азербайджаном масштабных военных действий в Нагорном Карабахе.

19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также заявили об ударах высокоточным оружием по позициям армянских военных в регионе, обвинив Вооруженные силы (ВС) Армении в артиллерийских обстрелах позиций азербайджанских войск.

В Ереване в свою очередь заявили об отсутствии ВС республики в Карабахе, назвав ситуацию на границе стабильной.

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    Алевтина Запольская
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