В Армении созвали заседание Совбеза республики

Премьер Армении Пашинян созвал заседание Совбеза республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза, передает «Sputnik Армения».

Отмечается, что в повестке заседания — начало Азербайджаном масштабных военных действий в Нагорном Карабахе.

19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также заявили об ударах высокоточным оружием по позициям армянских военных в регионе, обвинив Вооруженные силы (ВС) Армении в артиллерийских обстрелах позиций азербайджанских войск.

В Ереване в свою очередь заявили об отсутствии ВС республики в Карабахе, назвав ситуацию на границе стабильной.